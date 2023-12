PAREDES: “Non eravamo al 100%. Le assenze? Non abbiamo scuse. La permanenza di Mourinho sarebbe importante per noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bologna-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Dall’Ara:

C’era differenza tra le due squadre dal punto di vista della fisicità?

“Forse sì, loro sono una squadra molto fisica e noi non siamo stati al 100%”.

Nelle partite precedenti hai giocato sempre in verticale, oggi è mancato l’uomo che ti veniva incontro?

“I giocatori sono diversi. Bisogna sempre dare il massimo e noi non lo abbiamo fatto, il Bologna è stato migliore. Dobbiamo pensare alla prossima partita e prepararla nel migliore dei modi”.

In un mese definirete il valore della squadra?

“Abbiamo quattro partite molto difficili ma siamo lì, dipende solo da noi. Dobbiamo preparare bene le partite e arrivarci al 100% dal punto di vista fisico”.

Le defezioni possono essere un alibi o alla Roma serve qualcosa in più?

“Non ci sono scuse. Dobbiamo dare il massimo per conquistare punti”.

Mourinho ha detto che vuole restare alla Roma.

“Non ho visto la sua intervista, ma sarebbe una cosa molto importante sia per noi calciatori sia per la Roma. Averlo come allenatore è incredibile”.