MOURINHO: “Roma senza i due attaccanti più importanti, ma è una grande occasione per chi gioca”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare nel pre e nel post partita di Bologna-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato del Dall’Ara contro gli emiliani.

JOSE MOURINHO NEL PREPARTITA

Come arriva la Roma senza Dybala e Lukaku?

“Senza i due più importanti davanti. Ma arriviamo bene, abbiamo giocato giovedì e abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita. Loro sono due giocatori super importanti per noi, ma dobbiamo fidarci di chi gioca. Una porta che si chiude è una finestra che si apre per chi non ha tante occasioni per giocare, e ora ce l’ha. E’ gente preparata per giocare”.

Soluzioni dalla panchina?

“I bambini sono un punto interrogativo, ma se sono con noi è perchè ci fidiamo di loro. Cherubini e Costa sono giocatori veloci. Oggi la Primavera ha vinto senza di loro, e se sono qua è perchè sono una possibilità per noi e non solo per stare in panchina”.

Non è male questo Bologna…

“No no. Ottimo allenatore, ottima squadra, un mercato fatto molto bene. Gente di qualità, giovane e con gamba. Partita difficile per noi, partita difficile per loro”.