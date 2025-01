BOLOGNA-ROMA: arbitra Abisso con Sozza al VAR

NOTIZIE ROMA CALCIO – Per la partita di domenica tra il Bologna e la Roma è stato designato come arbitro il signor Abisso della sezione di Palermo, con Scatragli e Zingarelli come assistenti.

Al Var ci sarà Sozza accompagnato da Serra. il quarto uomo invece sarà Manganiello. Di seguito le designazioni complete per il prossimo turno di Seria A.

LAZIO – COMO (Venerdì 10/01 h. 20:45)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Tolfo – Trinchieri

IV Ufficiale: Arena

VAR: Camplone

AVAR: Di Paolo

EMPOLI – LECCE (Sabato 11/01 h. 15:00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Imperiale – Preti

IV Ufficiale: Collu

VAR: Marini

AVAR: Sozza

UDINESE – ATALANTA (Sabato 11/01 h. 15:00)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Dei Giudici – Ceccon

IV Ufficiale: Perri

VAR: Serra

AVAR: Guida

TORINO – JUVENTUS (Sabato 11/01 h. 18:00)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Rossi M. – Rossi L.

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Meraviglia

AVAR: Paterna

MILAN – CAGLIARI (Sabato 11/01 h. 20:45)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Alassio – Cipressa

IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone

GENOA – PARMA (Domenica 12/01 h. 12:30)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti – Niedda

IV Ufficiale: Galipò

VAR: Mazzoleni

AVAR: Meraviglia

VENEZIA – INTER (Domenica 12/01 h. 15:00)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Berti – Vecchi

IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Paterna

AVAR: Guida

BOLOGNA – ROMA (Domenica 12/01 h. 18:00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Scatragli – Zingarelli

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Sozza

AVAR: Serra

NAPOLI – H. VERONA (Domenica 12/01 h. 20:45)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Cecconi – Fontemurato

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Marini

MONZA – FIORENTINA (Lunedì 13/01 h. 20:45)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Del Giovane – Pagliardini

IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Guida

AVAR: Mazzoleni.

