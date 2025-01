ULTIME DA TRIGORIA – Celik torna in gruppo, ancora out Cristante (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo il trionfo nel derby e i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Roma torna è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria. Nel mirino dei giallorossi ora c’è il Bologna, gara in programma domenica prossima ore 18 al Dall’Ara.

Unico assente della seduta Bryan Cristante, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato nel 2024 contro l’Atalanta. Nessun problema invece per Lorenzo Pellegrini, uscito per un problema fisico contro la Lazio: il capitano ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Ok anche Zeki Celik, tenuto fuori dalla lista dei convocati della scorsa partita a causa di un attacco influenzale. Di seguito il video con alcune immagini della seduta di oggi.



