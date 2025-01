Coppa Italia PRIMAVERA, Roma-Lecce 1-2: salentini ai quarti di finale

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera di mister Falsini è fuori dalla Coppa Italia. Nel match disputatosi oggi al Tre Fontane, i capitolini sono stati sconfitti in rimonta dal Lecce dell’ex Scurto. Non è bastata, infatti, la rete del temporaneo vantaggio siglata nei primi minuti da Bah: i salentini hanno avuto la meglio grazie a Pehlivanov prima e Bertolucci poi.

Gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica al minuto 85′ per l’espulsione di Delle Monache ed hanno finito la gara addirittura in nove per il doppio giallo rifilato a Kodor, ma i ragazzi di Falsini non sono riusciti a trovare il gol del pari. Ai quarti di finale ci va il Lecce.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3):Jovanovic; Sangaré, Seck (87′ Della Rocca), Reale, Litti (72′ Cama); Coletta, Marazzotti (56′ Romano), Di Nunzio; Bah (72′ Sugamele), Zefi (56′ Misitano), Mlakar.

A disp.: Kehayov, Nardin, Ivkovic, Marchetti, Zinni, Arduini.

All. Gianluca Falsini

LECCE (4-3-3): Rafaila; Esposito, Gorter, Pehlivanov, Addo; Kovac (90’+4′ Winkelmann), Agrimi (87′ Pacia), Minerva (42′ Denis); Ubani, Bertolucci (87’Vescan-Kodor), Delle Monache.

A disp.: Samba, Verdosci, Russo, Ylmaz, Regetas, Lami, Pejazic.

All. Giuseppe Scurto

RETI: 19′ Bah, 45’+2′ Pehlivanov, 57′ Bertolucci.

