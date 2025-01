CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 8 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:30 – SPUNTA ZEZÈ DEL NANTES – Per la difesa, oltre a Mika Marmol del Las Palmas, i giallorossi starebbero seguendo anche Nathan Zezè (19), centrale franco-ivoriano del Nizza. (Leggo)

Ore 10:15 – NUOVE VOCI SU SARTORI COME DS – Giovanni Sartori è un nome forte per il ruolo di prossimo ds della Roma. Il direttore sportivo del Bologna è in scadenza di contratto e avrà presto un confronto con Fenucci e Saputo. (Il Resto del Carlino)

Ore 9:45 – EMPOLI IN POLE PER SHOMURODOV – Al momento è l’Empoli il club che sta cercando con determinazione di assicurarsi Eldor Shomurodov (29) nel mercato di gennaio. Per il direttore sportivo dell’Empoli, Gemmi, l’attaccante uzbeko rappresenta la prima scelta per completare il reparto offensivo e contribuire alla lotta salvezza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – BONDO O PRATI SE PARTE LE FEE – Nel caso in cui dovesse partire Enzo Le Fee, la Roma sta monitorando due calciatori per rimpiazzarlo in mediana: piacciono Warren Bondo (21) del Monza e Matteo Prati (21) del Cagliari. (Leggo)

Ore 8:40 – LE FEE APRE AL SUNDERLAND – Enzo Le Fee (24) sta aprendo alla possibilità di trasferirsi al Subnderland: trattativa aperta con la Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo se…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – SAELEMAEKERS, CONCEICAO SPINGE PER IL MILAN – Alexis Salemaekers (25) al centro delle trattative tra Roma e Milan: i giallorossi spingono per comprarlo a titolo definitivo, i rossoneri tentennato perchè Sergio Conceicao vorrebbe riaverlo con sé. (La Repubblica)

