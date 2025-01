Calciomercato Roma, è fatta per Le Fee al Sunderland: obbligo di riscatto a 23 milioni in caso di promozione in Premier

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ tutto fatto: Enzo Le Fee lascia la Roma. Il centrocampista volerà presto alla volta dell’Inghilterra per giocare con il Sunderland. A riferirlo è il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il club inglese ha definito l’operazione che porterà il classe 2000 in Inghilterra. Il francese partirà in queste ore con un volo privato per iniziare la sua nuova avventura. Il Sunderland aveva sorpassato il Real Betis nella giornata di martedì e ora ha definito l’operazione con la Roma.

Enzo Le Fee si trasferirà in Inghilterra in prestito con riscatto obbligato a 23 milioni di euro in caso di promozione del Sunderland in Premier League: attualmente i Black Cats occupano attualmente la quarta posizione in Championship con 50 punti. Un’ottima operazione in uscita per la Roma, che ora farà il tifo per il Sunderland.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!