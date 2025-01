“ON AIR!” – PIACENTINI: “Con Antonello e Sartori netta inversione di tendenza dei Friedkin”, PES: “Per Frattesi poche chance, ma ci sono”, CARINA: “Emery l’allenatore ideale per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Antonello me lo raccontano come una persona molto mite, discreta, non è un frontman. Non sarà un decisionista, un facente funzione, ma un esecutore della volontà dei proprietari, così come faceva nell’Inter. L’altro nome di cui si parla molto è Sartori, ci sarebbe un corteggiamento del ds del Bologna: è a scadenza di contratto ed è anche normale che la Roma, come altre società, ci stiano pensando…In un mondo normale, Ghisolfi nella Roma andrebbe a fare quello che doveva fare fin dall’inizio: il caposcout…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ghisolfi se gli metti un direttore sportivo vero vicino fa quello che ha fatto per anni Ausilio all’Inter, l’assistente… Se fossero confermati i nomi di Antonello e Sartori, prenderebbe forma una struttura che ha un senso. Sarebbe netta l’inversione di tendenza: sono dirigenti italiani e competenti…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ndicka a 40 milioni? La Roma si sta rifondando e ci sono certi giocatori, quelli più forti, che devono rimanere in rosa. Svilar, Ndicka, Konè, Dovbyk sono la spina dorsale che ti potrebbe permettere di costruire una squadra di livello, ma se vendi i migliori stai sempre a ricominciare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Baldanzi o Soulè? Io se dovessi mandare via in prestito uno dei due e trattenere l’altro, mi terrei più Baldanzi. Lo vedi che anche quando entra a cinque minuti dalla fine ha più voglia di giocare, e può occupare più ruoli. Soulè invece ha bisogno di giocare, da qui alla fine avrà poco spazio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ndicka io non lo venderei, fa il dovere suo. Se dovessi vendere qualcuno cederei Svilar, perchè i portieri si trovano. Se c’è un giocatore da vendere con cui fare due soldi, penso che al momento sia solo il portiere… Baldanzi? Per il futuro basta con questa roba…lo abbiamo visto Baldanzi, è uno che ha dribbling, ha un buon tiro, però il problema è che va a sbattere. Soulè al momento non ha né dribbling né tiro, e infatti Ranieri fa giocare Baldanzi. Ma secondo me Soulè ha più prospettive di Baldanzi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Conti non va a Trigoria non per questioni lavorative, ma per altri motivi, sta vivendo un momento particolare della sua vita…un grande abbraccio a Bruno… Svilar? Io me lo terrei, se devo per forza monetizzare per via del FPF punterei su altri giocatori, penso a Ndicka…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Pellegrini sembra esserci una tregua, ma non mi sembra di respirare un’aria di nuovo inizio dopo il derby. Io non ho mai creduto che potesse andare via a gennaio, la scelta vera andrà fatta a giugno. Ora Ranieri vuole renderlo uno in più per questa seconda parte di stagione, poi a fine anno va presa una decisione perchè non puoi lasciarlo così a scadenza. Frattesi già a gennaio? Le chance sono poche, ma ci sono e dipendono molto da Cristante e Le Fee: se riuscirai a piazzarli, un tentativo per Frattesi la Roma lo farà…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi di Frattesi parla come un figlio di Roma e secondo me quella è una piccola apertura. Le Fee? Ranieri ne ha parlato come un futuro regista e per questo penso verrà preso un calciatore con quelle caratteristiche se dovesse andare via. Bernabè al suo posto? Giocatore interessantissimo, anche se in questo momento è infortunato…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Antonello è stato incontrato dai Friedkin più di una volta, è stato scelto lui come nuovo Ceo… Lui è bravissimo amministratore, ma di calcio sa giusto che si gioca in undici. Avrà funzioni amministrative e di stadio, mentre Ranieri si occuperà della parte calcistica. Io auspico anche un direttore generale che completi l’organigramma. Mi sembra che i Friedkin abbiano capito che serve una struttura più forte e competente. Nell’intervista di oggi a Ranieri mi ha fatto riflettere la cosa del voler riabbracciare Bruno Conti. Trigoria è casa di Conti da sempre…è un invito diretto ai Friedkin a ridargli quello che dovrebbe essere di Bruno Conti?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se è opportuno cambiare ds? Non lo so. Ghisolfi si sta impegnando per essere più dentro, per capirne di più, e il duo Ranieri-Ghisolfi può funzionare. Sulla squadra, c’è poco da fare in questo momento. Prepariamoci bene per essere competitivi in Europa, ma lì mi fermo. Aspetto di capire quale potrà essere il destino di certi giocatori, a cominciare dal capitano, situazioni che vanno chiarite prima della prossima stagione. Altrimenti in estate ci ritroviamo di nuovo in questa situazione…”

Stefano Carina (Radio Radio): “L’arrivo di Antonello era già nell’aria. A me questa scelta mi sorprende, pensavo più a un uomo di campo, che allora sarà Ranieri. Ma poi leggo la sua intervista al Corriere e qualche dubbio mi viene. Ci sono dei tasselli che vanno messi a posto. E’ in atto una trasformazione, a gennaio mi aspetto qualche rinforzo, ma non Frattesi, che magari arriverà col nuovo allenatore. E dovrà essere un tecnico di peso. Ma Ranieri una piccola speranza di rimanere se la tiene… Si parla di Allegri, ma sapete qual è l’allenatore che non lo ha voluto più Dybala alla Juve? Allegri… Per me Emery sarebbe la persona ideale, faccio questo nome qui…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non penso che siccome c’è Dybala non può venire Allegri… A questa proprietà interessano poco i soldi, quando c’è da mandare via qualcuno, lo mandano via anche a costo di perderci. Per quanto riguarda l’allenatore, non lo so…La Roma ha bisogno di Ranieri più fuori dal campo che dentro, e un allenatore che non sia normale, non il giovane in crescita, ma uno bello deciso, esperto. E con Ranieri direttore tecnico, che sarebbe un grande idea…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!