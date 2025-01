BOLOGNA-ROMA, i convocati di Ranieri: tornano Celik e Ryan

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo l’allenamento di rifinitura e alla vigilia della sfida contro il Bologna, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio.

Ad eccezione di Dahl e Bryan Cristante, ancora ai box per l’infortunio alla caviglia, tutti a disposizione del tecnico giallorosso. Tornano in lista anche Zeki Celik e Matthew Ryan, che avevano dato forfait per il derby. Di seguito il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati.

