Inter, tifosa in lacrime per Frattesi: “Resta”. Il centrocampista: “Non parlare, ci sono le telecamere” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – L’Inter è in partenza per Venezia, dove domani alle ore 15 affronterà la squadra allenata da Eusebio Di Francesco nel match valido per la ventesima giornata di Serie A.

Tra i numerosi tifosi presenti a incoraggiare i nerazzurri c’era anche una tifosa, la quale si è gettata in lacrime tra le braccia di Davide Frattesi chiedendogli di restare (poco prima aveva chiesto a Marotta la stessa cosa). Il centrocampista, obiettivo di mercato della Roma, l’ha rincuorata e successivamente ha commentato: “Non parlare, ci sono le telecamere“.

😭 La stessa tifosa, dopo aver chiesto a Marotta di non vendere Frattesi, scoppia in lacrime tra le braccia del centrocampista nerazzurro che la consola ⚫️🔵 pic.twitter.com/ixaP34ue63 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 11, 2025

