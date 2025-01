Roma a Bologna a caccia della prima vittoria in trasferta. Resta il rebus Pellegrini

AS ROMA NEWS – La Roma ci riprova, sperando nell’effetto derby e nella cura Ranieri. I giallorossi andranno oggi al Dall’Ara a caccia della prima vittoria in trasferta della stagione, che manca dal lontanissimo aprile del 2024. Partita importantissima per la classifica: battendo il Bologna, i capitolini si porterebbero a soli due punti dai ragazzi di Italiano (che però hanno due partite in meno).

Per infrangere il tabù esterno, Ranieri sembra orientato a confermare l’undici che ha sconfitto la Lazio. Dopo il gol nel derby, capitan Pellegrini viene dato nuovamente titolare, in vantaggio su El Shaarawy e Pisilli nell’undici del tecnico testaccino. Ma nessuno lo dà per scontato. Sir Claudio in conferenza stampa non ha voluto dare certezze in tal senso, lasciando un piccolo margine di incertezza.

La situazione contrattuale e il mercato aperto rendono il presente e il futuro di Pellegrini un rebus ancora tutto da sciogliere. Le voci sull‘interesse del Napoli non si placano, e anche l’Inter, pronta a trattare la cessione di Frattesi ma solo a certe condizioni, potrebbe gradire il capitano giallorosso come contropartita. Se la volontà del calciatore appare chiara, resta da capire quali saranno le scelte lato Roma: il contratto in scadenza 2026 è un nodo da sciogliere, in un senso o nell’altro.

Per il resto formazione scontata: Hummels agirà al centro della difesa con Mancini e Ndicka, a centrocampo intoccabile la coppia Paredes e Konè, sulle fasce Saelemaekers e Angelino, e in attacco la coppia Dybala-Dovbyk: dall’ucraino ci si aspettano dei segnali importanti dopo le prestazioni altalenanti delle ultime apparizioni.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!