Hummels vicino al rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come trovare i 30 milioni di euro da offrire all’Inter per Frattesi? Il mercato di gennaio della Roma, scrive La Repubblica, viaggia su binari ben delineati dagli stringenti paletti del financial fair play, per questo a Trigoria stanno lavorando per abbassare il monte ingaggi.

Pellegrini resta sul mercato, con il Napoli che continua a guardare con interesse agli sviluppi di mercato attorno al capitano giallorosso. Hermoso piace al Fenerbahce di Mourinho e una sua cessione farebbe risparmiare alle casse romaniste un ingaggio da 3,5 milioni netti per tre anni.

Ma è il nome di Abraham quello su cui si focalizzano i maggiori interessi economici del club. Come rivelato dal portale spagnolo Relevo, nei giorni scorsi Milan e Roma si sono incontrati per discutere del futuro dell’inglese e di Saelemaekers. I calciatori, entrambi in prestito fino a giugno, vogliono rimanere rispettivamente al Milan e alla Roma a titolo definitivo. Ma non c’è ancora l’accordo economico tra le parti, una distanza nella valutazione dei due cartellini di circa 10 milioni di euro. Infine Hummels è vicino al rinnovo automatico per un altro anno, legato a un certo numero di presenze.

Fonte: La Repubblica

