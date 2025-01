Roma, il mercato chiama: Cristante e 30 milioni per Frattesi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Oggi inizia il nuovo campionato della Roma. Ore 18, occhi puntati su Bologna. Ma la maggior parte delle attenzioni sono rivolte al mercato e alla trattativa per Davide Frattesi. È lui il grande obiettivo di gennaio, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). L’uomo chiave per il cambio di passo a centrocampo.

Lunedì ci sarà il primo vero incontro tra Roma e Inter per provare a far decollare l’affare. Nei giorni scorsi a Milano è andato in scena il summit tra il ds giallorosso Florent Ghisolfi e Giuseppe Riso per studiare la miglior proposta da presentare ai nerazzurri. L’operazione sarà divisa in due tronconi: il primo riguarderà la cessione a titolo definitivo di Davide Frattesi, mentre il secondo vedrà coinvolto Bryan Cristante.

La Roma presenterà un’offerta economica attorno ai 30 milioni di euro, probabilmente in prestito con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale. Una cifra lontana dalle richieste iniziali dell’Inter (45 milioni), ma in linea con la valutazione che i giallorossi fanno del calciatore. Il centrocampista ha già comunicato a Inzaghi e al club nerazzurro che vuole andare via. E ha dato il suo ok al trasferimento nella Capitale. Quella della Roma sarà la prima offerta concreta ad arrivare sul tavolo di Marotta, ormai consapevole – ma non certo felice – della volontà di andare via di Frattesi.

Ma in caso di addio, l’Inter ha urgenza di sostituirlo. Da qui l’idea di Giuseppe Riso: l’agente vuole proporre ai nerazzurri l’altro suo assistito, Bryan Cristante. La formula sarebbe un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, per ovviare ai paletti economici imposti da Oaktree. L’operazione è complessa, ma le basi su cui iniziare a trattare sono state posate.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!