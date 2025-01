Calciomercato Roma, Marotta abbassa le pretese per Frattesi: la richiesta scende sotto i 40 milioni

AS ROMA NEWS – La Roma ci prova, l’Inter tratta. Con Marotta che ha già abbassato le richieste iniziali per Davide Frattesi, nuovamente vicino ai giallorossi. Un grande classico di queste ultime sessioni di mercato.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la valutazione di partenza dei nerazzurri, inizialmente fissata a 45 milioni, è scesa già sotto ai 40 dopo i primi contatti tra le parti, risalenti risalgono alla fine di dicembre. Sono ancora tantissimi soldi per la Roma, ma guai a sottovalutare i Friedkin. L’importante sarà inquadrare l’operazione in un piano che non complichi il risanamento finanziario.

Per questo Ghisolfi, aiutato dal procuratore Riso che sta lavorando da mediatore tra i club oltre a curare gli interessi di Frattesi, prepara un’offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni. Perché si raggiunga un equilibrio deve essere ceduto un altro calciatore dallo stipendio pesante: uno tra Pellegrini e Cristante, che potrebbero anche interessare all’Inter. La Roma da parte sua è disposta a valutare l’esterno destro canadese Buchanan, che riempirebbe un altro buco nella rosa giallorossa.

Fonte: Corriere dello Sport

