Calciomercato Roma, Marotta: “Frattesi non ha chiesto la cessione. Se dovesse farlo, lo ascolteremo” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da Dazn durante il prepartita dei nerazzurri impegnati questo pomeriggio contro il Venezia, ha commentato le voci riguardanti la trattativa tra la Roma e Davide Frattesi, smentendo che il calciatore abbia chiesto di essere venduto.

Ecco le sue parole: “Frattesi è un grandissimo professionista. Non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. E’ chiaro, dall’oggi al domani possono arrivare delle richieste, noi per natura non vogliamo vendere nessuno, nel momento in cui un giocatore manifesta di voler cambiare, è evidente che cercheremo di ascoltare. Però per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra”.

