Calciomercato Roma, Inzaghi: “Su Frattesi ci conto tantissimo, è pienamente dentro il progetto”

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Simone Inzaghi, l’allenatore dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro il Venezia per 0-1, esprimendosi sulla questione Frattesi, che sarebbe in uscita per il mercato di gennaio con la Roma fortemente interessata al centrocampista.

Queste le sue dichiarazioni: “Frattesi? Io conto tantissimo su Davide. Si è parlato tanto ma lui è pienamente dentro il progetto. Lavora tanto, senza l’infortunio di Mkhitaryan avrebbe giocato dal primo minuto. Deve continuare così, vorrebbe più spazio ma lo sa che c’è tanta concorrenza. Vogliamo andare avanti con Frattesi, ha già parlato Marotta. E’ pienamente dentro il progetto, siamo contenti di avere Davide”.

