BOLOGNA-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Spinazzola, Mancini e Azmoun in campo anche nell’allenamento di rifinitura: tutti e tre dunque saranno a disposizione di Josè Mourinho per la partita di domani. Resta però da capire se tutti e tre partiranno dal primo minuto.

Sicuro di una maglia solo il difensore centrale, che completerà il terzetto formato da Llorente e Ndicka. Dovrebbe giocare dal primo minuto anche Spinazzola, vista l’assenza per squalifica di Zalewksi, mentre a destra Kristensen è leggermente in vantaggio su Karsdorp.

A centrocampo sicuri di una maglia solo Paredes e Cristante, mentre Bove dovrebbe giocare dal primo minuto, specie se Mou sceglierà di schierare Pellegrini dietro Belotti unica punta. Altrimenti ballottaggio aperto tra i due, con uno tra El Shaarawy e Azmoun a completare il reparto avanzato.

QUI BOLOGNA – Thiago Motta convoca De Silvestri ma è costretto a lasciare a casa Orsolini e Karlsson, oltre a Soumaro. In porta l’ex Skorupski, in difesa chance per Calafiori, in ballottaggio con Lucumì e Beukema per una maglia da centrale. Sulle fasce c’è Posch a destra, mentre sulla corsia opposta Kristiansen è in leggero vantaggio su Lykogiannis.

A centrocampo spazio a Aebischer dal minuto al fianco dell’ex atalantino Freuler. La trequarti sarà composta Saelemaekers, Ferguson e Ndoye, mentre tutto l’attacco sarà sulle spalle della rivelazione Zirkzee, centravanti olandese che sta disputando un grande campionato.

IL METEO DEL MATCH – Freddo ma bello il tempo previsto per domani a Bologna. Al Dall’Ara si giocherà con una temperatura che oscillerà tra i 4 e i 3 gradi.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Bologna-Roma, gara in programma domenica 17 dicembre ore 18, con diretta TV su DAZN:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch; Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Abischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti. All.: Mourinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini