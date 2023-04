Boniek: “Io prossimo Ceo della Roma? Fake news. Troppe critiche: da quanto non si stava sopra a Milan, Juve e Inter?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zibì Boniek, finito oggi su alcuni giornali come possibile candidato a diventare il prossimo Ceo della Roma dopo l’allontanamento di Berardi, ha smentito seccamente queste voci ospite dei microfoni di Centro Suono Sport:

“Sono tutte fake news, non ne ho la più pallida idea. Mi hanno telefonato in tanti stamattina, ma smentisco ogni voce“, ha detto l’ex attaccante giallorosso alla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo.

Boniek ha quindi spostato il tema del suo intervento: “Preferisco parlare di Rui Patricio, ha fatto una parata fondamentale in un momento topico. È stata una vittoria decisiva per tutti, Pellegrini compreso. Qui critichiamo un po’ troppo i calciatori, soprattutto sui social. Da quanto non succedeva che Inter, Milan e Juve erano dietro alla Roma?”

Sulla partita di ritorno di Europa League di giovedì prossimo: “La Roma è più forte del Feyenoord, che gioca un calcio allegro. Mi pare che la Roma si sia limitata all’andata, il rigore era una grande opportunità. Se Pellegrini avesse segnato oggi saremmo stati più tranquilli, ma si può fare”.

Fonte: Centro Suono Sport