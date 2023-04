“ON AIR!” – ROSSI: “Berardi? Solo a Roma perdiamo tempo a parlarne”, CORSI: “Se scelgono uno del Coni è un danno”, FERRAZZA: “I Friedkin vogliono un uomo più di campo”, CENTO: “Boniek si sovrapporrebbe a dirigenti già presenti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quella di domani sarà la partita più importante della stagione, e sarà sempre così fino a quando saremo dentro la competizione. Sullo sfondo c’è l’incognita Dybala, dopo le parole di Mourinho c’è speranza di vederlo in campo. Domani è il giorno importante per vederlo in gruppo, si deve allenare per vederlo in campo. Se domani non si allena, penso che sarà convocato lo stesso ma faccio fatica a vederlo titolare… L’allontanamento di Berardi? Quando lavoravo alla radio ufficiale dicevano che la Roma aveva bisogno di un dg come Nela, ma quando gli chiedevo se sapessero cosa fa un direttore generale all’interno di un club nessun sapeva rispondermi. Solo a Roma perdiamo tempo a parlare delle cariche societarie che ineriscono alla gestione imprenditoriale. Berardi col calcio non ha mai avuto niente a che fare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala recuperato per giovedì, lo stanno gestendo, io dico che giocherà titolare al fianco di Abraham. Rebus a centrocampo? Mi stupirebbe di più vedere Wijnaldum in panchina che Matic. Io sono preoccupato per la situazione dei tifosi, con questo gemellaggio tra i tifosi del Feyenoord e quelli del Napoli. Chi sarà il prossimo CEO della Roma? Non lo so. Berardi aveva tra le varie deleghe quello sul fascicolo stadio che è abbastanza importante, ed è per quello che se ne parla…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La storia di Berardi mi sembra abbastanza chiara: lui aveva da ridire nella Roma, come ce l’aveva anche Scalera, e per questo lo hanno proprio fucilato. Vai a capire su cosa aveva da ridire. Al suo posto sembra che vogliono mettere uno che viene dal Coni, proprietario dell’Olimpico, forse per accelerare la storia dello stadio. Se è così, è un danno: vuol dire che anche per questo lo stadio è una cosa primaria. Non riesco a capire: mandano sempre via chi critica quelli che c’erano già, perchè questi poi vanno dai Friedkin a dire che non è buono. E’ quello che è già successo a Scalera: c’ho parlato proprio io de visu, e lui testuale mi ha detto che è un caos, non si sa chi prende decisioni, e che ci sono dei signori che nella Roma non fanno gli interessi del club. Questa cosa l’ha detta a Freidkin che lo ha ringraziato, e poi dopo dieci giorni lo ha mandato via… Boniek al suo posto? Dico magari, ma non so cosa c’entri con questa carica…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “E’ anomalo che durante la stagione salti un dirigente importante come Berardi. Credo che Mourinho e i Friedkin vorrebbero un uomo più di campo in quel ruolo rispetto a quello che era Berardi… Dybala? Penso che il dubbio resterà fino a giovedì…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il licenziamento di Berardi? Notizia a sorpresa, l’ad ha un ruolo di grande rilevanza all’interno del club. Noi ci limitiamo a guardare quello che accade, ma è sicuro che verrà presto nominato un sostituto, è fondamentale avere l’organico dirigenziale nel pieno delle sue funzioni… Il dossier stadio? Chiunque sarà il sostituto ci metterà bocca e mano, e un po’ di tempo per capire cosa si sta facendo dovrà prenderlo. Si parla di una figura di Sport e Salute, che è gestore dell’Olimpico, e questo sarebbe un punto di riflessione non secondario. Se invece è una figura sportiva, vuol dire che cambia l’approccio comunicativo: il Boniek di turno è anche un uomo di campo e si andrebbe a sovrapporre a figure che già ci sono in società…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Abraham titolare giovedì? Se ha giocato domenica vuol dire che era pronto per scendere in campo. Se l’ho visto giocare contro l’Udinese in condizioni un po’ precarie, io non penso che giovedì starà molto meglio. Non dimentico che Belotti spesso ultimamente gli è stato preferito anche quando è stato bene. Con questo dico che non ci metterei la mano sul fuoco. La Roma dovrà fare una partita molto diversa rispetto a quella di Rotterdam, e questo può influenzare anche le scelte di formazione. Molto dipenderà dalla presenza di Dybala. Per quello che ho visto nella partita di andata, la fase difensiva non mi sembra il loro punto forte. Meglio uno che non dà punti di riferimento, meglio la fisicità di Abraham dentro l’area o la capacità di sacrificio di Belotti? Questo è il punto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io penso che non sarà facile né per la Roma né per la Juventus domani. Però mi faccio contagiare dalla fiducia che sento intorno e quindi dico che passano tutte e due, ma a fatica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le partite di domani di Europa League? Io incredibilmente, nonostante i risultati dell’andata, vedo meglio la Roma della Juventus, ma alla fine penso che ce la faranno tutte e due…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta meglio della Juventus, ed è più forte del Feyenoord, per di più gioca in casa, c’è il pubblico che la spinge… La Juve invece rischia in casa dello Sporting, ma penso che alla fine passeranno tutte e due. La Roma però ha più possibilità della Juve…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Non ho dubbi sulla Roma domani, penso che riuscirà a ribaltare il risultato dell’andat. Ho molti più dubbi sulla Juventus, che ho visto veramente male a Reggio Emilia, e non solo. Può essere che ce la faccia, però dovranno soffrire…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Spero che passino sia la Roma che la Juventus domani, io da mo che sto auspicando una finalissima di Europa League tra Roma e Juve. Magari, sarebbe bellissimo…”

