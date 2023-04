ROMA-FEYENOORD: arbitra l’inglese Taylor

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La UEFA ha ufficialmente comunicato chi dirigerà Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21.

L’arbitro del match sarà l’inglese Anthony Taylor, il quale sarà affiancato nel ruoli di assistenti dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn.

Il IV Uomo sarà Robert Jones, mentre al VAR ci sarà Stuart Attwell. L’AVAR sarà Chris Cavanagh.