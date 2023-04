Da Boniek al ritorno di Gandini: tutti i nomi in ballo per il ruolo di nuovo CEO della Roma

AS ROMA NEWS – La notizia del licenziamento di Pietro Berardi ha colto un po’ tutti di sorpresa per i tempi, anche se nell’ambiente si vociferava di un probabile cambio nel ruolo di Ceo della Roma.

Il club ribadisce che nella scelta dei Friedkin non hanno alcun peso né la vicenda stadio, che sta procedendo spedita (l’assessore Veloccia si è già affrettato a far sapere che l’iter procederà spedito anche senza Berardi), né il caso plusvalenze, per il quale sono indagati i Friedkin, ma anche lo stesso ex ceo giallorosso.

Sui giornali è già partita la caccia al nuovo uomo che i texani metteranno in quel ruolo. Tra i candidati anche Zibì Boniek, ex attaccante della Roma di cui si è parlato spesso come possibile figura dirigenziale di livello dentro Trigoria, a Umberto Gandini, già a.d. della Roma ai tempi di Pallotta.

In mezzo a questi profili noti al pubblico romanista, anche quelli di Diego Nepi, direttore generale di Sport e Salute, a Vito Cozzoli, presidente e a.d. sempre della stessa società. Per adesso però non c’è stata conferma su nomi. Ma occhio anche alla soluzione interna rappresentata da Michael Wendell, statunitense ingaggiato nello scorso mese di dicembre come direttore commerciale del club giallorosso e che agli occhi dei Friedkin sta acquisendo grande considerazione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera