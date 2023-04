Ndicka-Roma, l’indiscrezione: incontro in Austria dalle parti della clinica dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Evan Ndicka è il prossimo grande obiettivo a parametro zero della Roma.

Dopo essersi praticamente assicurato Houssem Aouar (che ha già un accordo di base con i capitolini), ora il gm portoghese sta cercando di convincere anche il difensore mancino dell’Eintracht Francoforte.

L’indiscrezione del giorno arriva dalle pagine dell’edizione odierna di Leggo (F. Balzani): la Roma e il centrale francese si sarebbero incontrati in Austria, nei pressi della clinica St. Moritz dove spesso i Friedkin portano i giocatori della Roma per affidarli ai propri medici di fiducia.

Un notizia che, se confermata, potrebbe lasciar presagire un accordo in vista di giugno: è da tempo che Mourinho chiede un difensore di piede mancino da inserire in rosa, Tiago Pinto lavora per accontentarlo.

Fonte: Leggo