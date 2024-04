Boniek: “Non so se De Rossi merita la conferma, ma diventerà un grande allenatore. Mancini? Poteva evitare quel gesto, ma lo capisco”

NOTIZIE AS ROMA – Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del pranzo UEFA che si terrà prima del derby italiano Milan-Roma, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, e tra i vari temi trattati si è soffermato sul big match, su Daniele De Rossi e sull’esultanza post derby di Gianluca Mancini.

Come vedi Milan-Roma?

“C’è una squadra un po’ favorita perché bisogna dire che la forza del Milan la conosciamo tutti. La Roma si sta un po’ riprendendo con De Rossi, ma nel calcio può succedere di tutto”.

De Rossi merita la riconferma?

“Non so, non sono preparato a questa domanda. Diventerà un grande allenatore”.

E Pioli se la merita?

“È un amico, me lo ricordo quando aveva ancora tutti i capelli neri alla Juventus, era un ragazzino. È molto bravo, sta facendo bene”.

L’esultanza di Mancini post derby?

“Viviamo in un modo un po’ esasperato ed esagerato. Poteva evitare, certi festeggiamenti è meglio non farli. Ma lo capisco, ha fatto un gol che ha dato la vittoria alla Roma dopo tanto tanto tempo. Ha chiesto anche scusa, va bene”.

Dybala e Leao possono deciderla?

“Si gioca in 11, nessuno da solo vince niente”.

