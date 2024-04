Milan-Roma, pranzo tra le due dirigenze: presenti Souloukou e Lombardo per i giallorossi (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Poche ore all’inizio della sfida tra Milan e Roma, primo atto del quarto di finale tutto italiano di Europa League.

Come spesso accade in questi casi, i dirigenti dei due club si stanno incontrando per il consueto pranzo Uefa prima della grande sfida.

A rappresentare i rossoneri c’è l’ad Giorgio Furlani, non il patron Gerry Cardinale. Per i giallorossi presente l’ad Lina Souloukou oltre a Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer del club giallorosso.