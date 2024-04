De Rossi diventa Iron Man in un murale apparso a Rione Monti (FOTO)

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi è sempre più dentro ai cuori dei romanisti. Dopo aver appassionato i tifosi da capitano e calciatore, adesso li sta facendo sognare da allenatore della squadra.

E così, come accaduto per Josè Mourinho, adesso cominciano ad apparire per la città i primi murales dedicati al tecnico di Ostia. Oggi è comparso un disegno in zona Monti dove De Rossi viene rappresentato nelle vesti di un noto supereroe della Marvel.

DDR veste i panni di Iron Man, il celebre personaggio dei fumetti che grazie a un potente esoscheletro combatte il crimine e protegge il mondo dai cattivi di turno.