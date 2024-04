(LIVE) MILAN-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Smalling, Cristante e Paredes in mediana, El Shaarawy nel tridente

AS ROMA NEWS – Andata dei quarti di finale di Europa League, con la Roma di scena alla Scala del calcio: a San Siro i giallorossi affrontano il Milan nel primo dei due match che decideranno quale italiana volerà in semifinale.

Rossoneri che partono favoriti: avanti ben tredici punti in campionato e con tutti e due i piedi già nella prossima Champions, i ragazzi di Pioli hanno testa e gambe solo sulla coppa.

La Roma di De Rossi però non parte battuta, anche considerando lo splendido cammino tenuto dalla squadra giallorossa da quando c’è stato il cambio in panchina. Si preannuncia una gara vibrante, lo spettacolo in campo non mancherà.

LE ULTIME LIVE DA SAN SIRO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena resa nota in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan, Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima piacevole a Milano. Terreno di gioco che si presenta in buone condizioni. Tra pochissimo saranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione nelle due squadre.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All.: Pioli.

A disp.: –

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disp.: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini