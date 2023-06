Boniek verso la Roma, contatti sempre più fitti con Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è una novità che dentro la Roma, nei piani alti della dirigenza, si stia cercando una figura di alto profilo da inserire al fianco di Mourinho per migliorare i rapporti istituzionali e per manifestare davanti ai microfoni la posizione politica del club.

L’allenatore giallorosso ha chiesto a gran voce un “aiuto” sotto l’aspetto comunicativo, stanco di combattere le battaglie del club da solo. Per questo è probabile che la dirigenza romanista si arricchisca con una nuova figura di carisma.

Il nome su cui converge oggi il Corriere dello Sport è quello di Zibi Boniek. L’ex attaccante della Roma ed attuale vicepresidente dell’Uefa è stato avvistato più volte in compagnia dei Friedkin. E di recente gli incontri sono diventati più fitti.

Anche di ritorno da Budapest, dove era andato per la finale di Europa League contro il Siviglia, Boniek ha viaggiato sull’aereo privato del numero uno della Roma insieme al presidente federale Gabriele Gravina. Nelle prossime settimane i Friedkin potrebbero offrirgli un ruolo all’interno del club.

Fonte: Corriere dello Sport