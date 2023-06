Josè e Tiago, il piano per la Roma

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho valorizza, Tiago Pinto vende. La Roma sceglie di fare cassa sfruttando i suoi giovani. Dopo averlo fatto con Felix Afena-Gyan lo scorso anno, stavolta è toccato a Benjamin Tahirovic, centrocampista svedese di origine bosniaca, passato all’Ajax per 8,5 milioni di euro, bonus compresi. E non sarà l’ultimo “bambino” che saluterà Trigoria nei prossimi giorni.

Una scelta dettata da strategie e contingenze: l’infortunio di Abraham e le poche offerte allettanti pervenute al momento per Ibanez spingono Tiago Pinto a fare plusvalenze con i ragazzini della Primavera. La Roma però sceglie con scrupolo: tra i cedibili ci finiscono i giovani su cui Mou ha deciso di non puntare con forza per il futuro della squadra.

Felix, dopo un avvio sorprendente, faticò tantissimo a ripetere i fasti di Marassi, serata in cui realizzò una doppietta che portò i giallorossi alla vittoria. Tahirovic, calciatore che aveva impressionato Mourinho per tecnica e fisicità, non ha lasciato grandi tracce né in Primavera né nelle occasioni avute in prima squadra.

Eppure il loro impiego con i grandi è stata una vetrina sufficiente ad attrarre l’interesse degli altri club. La Cremonese ha scommesso forte sull’attaccante ghanese, che in campionato ha chiuso la sua prima stagione con zero gol all’attivo. L’Ajax ha invece deciso di puntare sul centrocampista svedese: se l’investimento sarà stato azzeccato, lo dirà il tempo.

La Roma intanto ha scelto di fare cassa, e continuerà su questa strada cedendo al Sassuolo anche Cristian Volpato e Filippo Missori: al terzino sono bastate poche apparizioni nel finale di campionato per convincere i neroverdi, più spazio ha avuto il trequartista dall’inizio di stagione, con prestazioni altalenanti. Carnevali è pronto a investirci una decina di milioni, Tiago Pinto chiederà anche una percentuale sulla futura rivendita.

Ma non tutti i giovani prodotti del vivaio sono sacrificabili così a cuor leggero: Edoardo Bove, ad esempio, ha dato segnali importanti e la Roma ha deciso di non trattarlo con gli emiliani. E anche Nicola Zalewski è un calciatore che a Trigoria non vogliono perdere, se non a fronte di offerte irrinunciabili.

L’obiettivo della Roma è mantenere intatta l’ossatura di base della squadra, e metterci sopra rinforzi importanti: con N’Dicka e Aouar è stato compiuto un primo passo. Ma il mercato in entrata non è di certo concluso qui: un terzino destro, un altro centrocampista, un paio di attaccanti le richieste del tecnico. Che al terzo anno in giallorosso ha intenzione di puntare forte sul campionato.

