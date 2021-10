Boniek: “Zalewski è un bravo ragazzo. Tutti abbiamo fatto cavolate a 19 anni, sbagliato giudicare”

AS ROMA NEWS – Zibì Boniek, ex centrocampista della Roma ed ex presidente della Federcalcio polacca, oggi vicepresidente della UEFA, ha commentato la vicenda che visto coinvolto il suo connazionale Zalewski. Questo il suo pensiero ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

Ha visto il video con Zalewski?

Per prima cosa dico che chi si fa gli affari propri campa cent’anni… Non sono più presidente della federazione, non vorrei commentare.

Però conosce il ragazzo, un’idea se la sarà fatta…

Sì. Nicola è un bravo giocatore, ma soprattutto un bravissimo ragazzo. Gli parleranno la Roma e Mourinho, ma mi sembra chiaro ciò che è successo.

Cioè?

Sta passando un momento di difficoltà, sarà uscito a godersi una serata, a svagarsi con degli amici e ha commesso una leggerezza, una ca***ta, come tutti ne abbiamo fatte a 19 anni. Solo che noi non avevamo i social a riprenderci. Non si è tirato indietro in un video, non mi sembra una cosa così grave. Capisco che l’immagine non sia il massimo, ma insomma, non penso sia giusto esagerare con i giudizi.