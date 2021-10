Vina o Calafiori, il rebus a sinistra contro la Juventus. E Zaniolo ci sarà

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una settimana circa a Juventus-Roma. In casa giallorossa questo sarà un weekend di riposo, concesso da Mourinho ai suoi ragazzi per poi ripartire a mille da lunedì.

La difesa giallorossa perde un pezzo importante: Smalling è di nuovo ai box, e non tornerà a disposizione prima di novembre. Ma per il match contro i bianconeri è in dubbio anche Matias Vina, impegnato con l’Uruguay: il giocatore tornerà a Trigoria solo nella giornata di sabato, e spetterà a Mou decidere se gettarlo o meno nella mischia.

In precedenza, in occasione di Roma-Sassuolo, il giocatore era stato ugualmente schierato dal tecnico nonostante il lungo viaggio e il fuso orario da smaltire. La prestazione di Vina non fu esaltante. Mou quindi potrebbe optare per l’inserimento di Calafiori, le cui prestazioni appaiono in crescita.

Chi ci sarà di sicuro sarà Nicolò Zaniolo, che dopo aver svolto lavoro individuale per una settimana, da lunedì tornare ad allenarsi in gruppo. Nicolò è in grande crescita e Mourinho sa che con le sue accelerazioni può spaccare ogni partita. Per il resto pochi dubbi: Cristante tornerà titolare in mezzo al campo, mentre in attacco Abraham guiderà i suoi nella speranza che la maledizione dei pali lo abbandoni.

Giallorossi.net – G. Pinoli