La Roma riapre la campagna abbonamenti e punta sull’effetto Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma riapre la campagna abbonamenti, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero: da lunedì si comincia a partire dalla prelazione riservata ai vecchi abbonati, poi via alla vendita libera.

Non si tratterà di mini-abbonamenti, ma potranno essere acquistate tutte le gare da qui fino alla fine della stagione.

L’Olimpico lo rivedremo (quasi) pieno di tifosi, a partire dalla gara contro il Napoli, in programma domenica 24 ottobre alle ore 18. Per ora sarà pieno al 75 per cento e questo significa che all’Olimpico potranno rientrare circa 47-48 mila persone. I prezzi saranno in linea con quelli pre-covid,

La Roma sarà il primo club di Serie A a puntare sulla ripresa degli abbonamenti cavalcando l’entusiasmo che si respira anche grazie all’effetto Mourinho.