AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 10:45 – MONTALI: “STRAVEDO PER I FRIEDKIN” – “Io stravedo per la nuova proprietà. Ha capito il profilo che deve avere a Roma, sono distanti dal punto di vista della partecipazione e della comunicazione però sono esattamente dentro la Roma”. Sono le parole di Gian Paolo Montali, ex dg giallorosso, a Tmw.com. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

Ore 10:30 – ROMA, PER IL CENTROCAMPO ANCHE LOFTUS-CHEEK – Non solo Zakaria. Dall’Inghilterra rilanciano il nome di Loftus-Cheek, centrocampista box-to-box che nel Chelsea sta trovando pochissimo spazio, in chiave Roma per gennaio. Operazione possibile in prestito con diritto di riscatto.

Ore 10:00 – CARBONI: “ORAVA? MI SPAVENTAI VISTA LA SUA ZOPPIA” – Amedeo Carboni alla Gazzetta dello Sport parla di Spinazzola e di come anche l’ex terzino giallorosso abbia dovuto affrontare lo stesso infortunio, rivelando: “Anch’io andai dal professor Orava. La prima impressione fu di sconcerto, vista la zoppia del dottore. Poi mi operai a Pavia con il professor Benazzo. Cosa consiglio a Leo? Di tornare solo quando si è sicuri di essere a posto”.

Ore 9:30 – SPINAZZOLA IN CAMPO CONTRO IL CSKA – “Torno a novembre”. La profezia di Spinazzola sempre destinata ad avversarsi. Stando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport, il giocatore punta a tornare in gruppo per quel mese, e la Roma medita di mandarlo in campo il 5 dicembre in occasione della partita di Conference contro il CSKA Sofia.

Ore 9:10 – VIA ALLA SECONDA TORNATA DI RINNOVI – Tiago Pinto ha cominciato a discutere con gli agenti dei calciatori che saranno i prossimi a rinnovare con la Roma. Il primo è Veretout, poi toccherà a Mancini e Cristante, infine a Zaniolo, la cui complessità del rinnovo merita un’attenzione particolare da parte della Roma.

Ore 8:40 – VINA, 90 MINUTI CON L’URUGUAY – Nella sfida di questa notte tra Uruguay e Colombia, Matias Vina è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Il terzino sinistro della Roma ha fornito una buona prestazione, servendo dopo venti minuti anche l’assist per la rete di Suarez, poi annullata per fuorigioco. Nel corso della ripresa Vina ha ricevuto una gomitata in faccia da Cuadrado, solamente ammonito. La gara è terminata col punteggio di 0 a 0.

