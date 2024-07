Bonucci: “L’anno scorso dovevo andare alla Roma, è saltato tutto perchè i tifosi non volevano uno juventino”

NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al podcast BSMT. Tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche del mancato trasferimento nella Capitale a gennaio.

Queste le sue parole: “L’anno scorso il passaggio alla Roma è saltato perché i tifosi dicevano: “No, uno juventino con la maglia della Roma non si può vedere”.

Io sono sempre stato juventino, ma quando scendo in campo gioco per la maglia che indosso. Se gioco contro la Juventus tiro indietro il piede o non do tutto? No, siamo dei professionisti”.

