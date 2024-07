RITIRO ROMA: squadra in campo fin dal mattino, in gruppo Le Fee. Ghisolfi assiste alla seduta, a colloquio con De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Doppie sedute in campo a Trigoria, con mister De Rossi che comincia ad accelerare sul lavoro svolto dalla squadra in vista dell’inizio della stagione.

Fin da questa mattina, nonostante il gran caldo, la squadra è scesa in campo per svolgere la prima delle due sessioni di allenamento: regolarmente in gruppo Enzo Le Fee, che ieri è stato ufficializzato dal club giallorosso.

Presente sul terreno di gioco anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che ha avuto un lungo colloquio con mister De Rossi a bordo campo.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 18, la squadra tornerà ad allenarsi in campo con parte atletica e nuovo lavoro tattico fatto di tanto pallone. Prossima settimana primo test amichevole contro il Latina che dovrebbe giocarsi mercoledì nel centro sportivo del Fulvio Bernardini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

