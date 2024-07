La Roma spinge per En-Nesyri: al Siviglia può andare Bove. Ma c’è la concorrenza di Mourinho

AS ROMA NEWS – La Roma sta spingendo forte su Youssef En-Nesyri, 27 anni, centravanti del Siviglia e della nazionale marocchina. Ghisolfi ha fiutato l’occasione di mercato: il giocatore è in scadenza di contratto nel 2025 e può arrivare per una cifra inferiore ai 20 milioni.

L’agente e intermediario Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove, lo sta trattando per conto della Roma e ha proposto al Siviglia uno scambio alla pari con il giovane centrocampista giallorosso. Ghisolfi dunque punta a strappare prima il sì con il club andaluso prima di andare alla carica dell’attaccante.

En-Nesyri guadagna 1,5 milioni di euro, quindi il suo stipendio è alla portata della Roma. Il problema è che nelle ultime ore c’è stato il forte inserimento del Fenerbahce di Josè Mourinho, ex allenatore dei giallorossi che cerca lo “sgarbo” di mercato al suo vecchio club. I turchi infatti, pur di convincere En-Nesyri ad accettare il trasferimento, hanno proposto al giocatore un maxi stipendio da 5-6 milioni di euro. Ma non hanno ancora trattato con il Siviglia.

Sorloth e Mikautadze restano sullo sfondo: il primo è un obiettivo concreto, ma non a 35 milioni. Ghisolfi aspetta che il Villarreal abbassi (di molto) le sue pretese. Il secondo è un’alternativa, che non sembra convincere tutti a Trigoria.

Fonti: Corriere della Sera / Sky Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!