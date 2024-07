Calciomercato Roma, la Juve vuole El Shaarawy e propone Kostic ai giallorossi

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Juventus ha puntato gli occhi su Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport su X, infatti, il giocatore classe ’92 è il candidato ideale per rafforzare la fascia sinistra dell’attacco bianconero, dove è necessario un supporto efficace per Yildiz.

Le trattative con la Roma per acquisire l’ex Milan e Monaco sono già iniziate, con la Juve che punta ad inserire alcune suoi giocatori per abbassare le richieste economiche dei giallorossi.

Tra le possibili contropartite proposte c’è anche il trentunenne Kostic, che ha totalizzato 33 presenze nell’ultima stagione con la Juventus.