Un altro attaccante coi soldi di Abraham: De Rossi vuole Sorloth, Ghisolfi preferisce Mikautadze

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non solo En-Nesyri. La Roma sta lavorando forte sul mercato degli attaccanti: dopo gli addii di Lukaku e Belotti, il club vorrebbe fare cassa cedendo anche Abraham per poi puntare su un nuovo numero nove.

Stando a quanto raccontano oggi i giornali, non sembra esserci però unità di vedute tra l’allenatore Daniele De Rossi e il direttore sportivo Ghisolfi sul profilo del centravanti su cui puntare in caso di cessione dell’inglese.

Il tecnico di Ostia infatti vorrebbe Samu Omorodion, che però sembra un obiettivo irraggiungibile. In seconda battuta il suo preferito è Alexander Sorloth, un centravanti forte fisicamente che sa giocare con la squadra. Il Villarreal però ha sparato alto, chiedendo 35 milioni. Ghisolfi non ha intenzione di spendere tutti quei soldi e aspetta che gli spagnoli (bisognosi di vendere) scendano a 22-25 milioni di euro per andare all’assalto del calciatore.

Fosse per il ds però l’attaccante su cui scommettere sarebbe un altro: Georges Mikautadze, 23 anni, centravanti georgiano del Metz. Che però ha fatto tanto bene agli Europei e la sua valutazione è cresciuta a 25 milioni, attirando l’interesse di diversi club. Se Ghisolfi è tentato dall’investimento su un attaccante che considera dal grande potenziale, più scettico è De Rossi che preferirebbe un numero nove con altre caratteristiche.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

