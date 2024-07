UFFICIALE: Enzo Le Fee è un nuovo giocatore della Roma. Il giocatore: “Ringrazio i Friedkin e i tifosi. Daje Roma!” (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – E’ arrivata l’ufficialità del trasferimento di Enzo Le Fee, centrocampista 24enne, dal Rennes alla Roma. Il club giallorosso ha appena annunciato l’acquisto del calciatore con un comunicato ufficiale. Questo il testo della nota:

“L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto in giallorosso a Enzo Le Fée. Il calciatore francese classe 2000, che andrà a rinforzare il centrocampo, proviene dal Rennes ed è cresciuto nel Lorient, dove si è guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili Under 20, 21 e 23.

Nonostante la giovane età, grazie alla visione di gioco, al dinamismo e all’abilità dimostrata sui calci piazzati, Enzo Le Fée si è affermato tra i calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo collezionando oltre 130 presenze nella Ligue 1. Benvenuto, Enzo!”

Le Fee, dopo l’ufficialità, si è presentato ai microfoni del canale giallorosso. Queste le parole del giocatore:

“Per me la cosa più importante è la fiducia che un club può dimostrarti, per questo la Roma mi ha attratto così tanto. Ho sentito grandi aspettative e gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stata una voglia reciproca. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro fiducia nei miei confronti, spero di ripagarli sul campo, darò il massimo per soddisfare tutte le aspettative del club. Non ho ancora visitato tutto il centro sportivo, da quel poco che ho visto è incredibile, non vedo l’ora di scoprirlo un po’ di più. Ho parlato con il mister, mi piacciono la sua energia e il suo amore per il club. Per me questo è l’aspetto più importante, so che da calciatore è stato molto amato qui, credo che lo sia anche da calciatore; è questo che mi spinge a cercare di vincere con questo club: il mister, tutti i giocatori e in particolare i tifosi, davvero incredibili da quello che ho visto.

Vorrei ringraziare i tifosi per i loro messaggi di supporto, davvero belli, che mi hanno spinto a scegliere questo club. Vorrei anche ringraziarli per il loro benvenuto all’aeroporto. Ho fatto un giro per la città e ringrazio i tifosi che si sono fermati a salutarmi. Vedo che tra i tifosi c’è molto amore per questo club, è tutto incredibile qui a Roma. A loro posso solo dire: daje Roma!

Spero di portare qui il mio stile di gioco: mi piace avere la palla tra i piedi e giocare un bel calcio. Inoltre, tra i miei valori c’è quello di essere un lottatore in campo, per cui oltre alle mie qualità tecniche spero di portare qui anche la mia capacità di lottare. Do sempre il massimo sul campo e penso che questo sia in linea con i valori del club, cercherò di fare il meglio possibile. Non vedo l’ora di iniziare.

Sono stato in Italia una volta, da piccolo, è la mia prima volta a Roma. Ho scelto con la mia famiglia di crescere qui come calciatore e come uomo. Io e mia moglie pensiamo che sia il luogo perfetto per farlo. Chissà, magari il nostro primo figlio nascerà qui. Ci sono molti luoghi meravigliosi che desidero visitare a Roma”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!