Verdone: “Alla Roma mancano troppe cose. Un film sul calcio? Mai, mi vengono i conati…”

AS ROMA NOTIZIE – Carlo Verdone ha recentemente attirato l’attenzione durante la cerimonia del premio Ciak d’Oro a Roma, dove ha ricevuto un riconoscimento per la serie “Vita da Carlo”, di cui è protagonista.

Durante il suo intervento, Verdone ha espresso un’opinione molto forte sul calcio, dichiarando: “Un film sul calcio? Non lo farei mai, nella maniera più assoluta. Lo vedo come una cosa di business che mi fa venire i conati, non c’è nulla di poetico, e se non c’è nulla di poetico non ci faccio un film.”

Oltre al calcio in generale, Verdone ha condiviso anche i suoi pensieri sul mercato della Roma. “Arriva Chiesa per la Roma? Forse serve più un centrocampista, che non abbiamo più da tanti anni, un regista, una buona difesa. Chiesa va benissimo, ma poi manca anche un centravanti. Troppe ne mancano, di cose.”

