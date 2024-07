Calciomercato Roma, Milano Finanza: “Chiesa a un passo dai giallorossi, affare da 30 milioni”. Da Trigoria arrivano smentite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano novità sulla trattativa tra la Roma e l’attaccante bianconero Federico Chiesa.

Nei giorni scorsi l’operazione sembrava vivere una fase di stallo, ma come riporta Milano Finanza ora l’esterno juventino sarebbe ad un passo dai giallorossi.

Per l’ufficialità manca ancora la firma, ma fonti vicine ai club giallorosso e bianconero hanno confermato la notizia al quotidiano economico. La cifra dell’operazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

Da Trigoria però arrivano smentite sulle indiscrezione lanciata in queste ore dal noto quotidiano finanziario: Chiesa non sarebbe vicino al trasferimento in giallorosso.

