Calciomercato Roma, si tratta per Dahl del Djurgarden: Ghisolfi spinge per lo svedese

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo l’acquisto di Enzo Le Fee, la Roma si è immediatamente attivata per assicurare ulteriori rinforzi a Daniele De Rossi. In questo contesto, oltre a En-Nesyri, il direttore sportivo Ghisolfi sta trattando per Samuel Dahl, ala sinistra del Djurgarden. Nonostante non ci sia ancora un accordo definitivo per il giovane svedese, come racconta in questi minuti Gianluca Di Marzio, il neo direttore sportivo giallorosso sta lavorando intensamente per portarlo a Roma.

Dahl, nato nel 2003, è un esterno sinistro che milita nel Djurgarden. Durante la stagione attuale, Dahl ha collezionato 20 presenze tra campionato, coppa svedese e Conference League, contribuendo con 3 assist.

La Roma vede in lui un possibile sostituto di Spinazzola, passato al Napoli dopo la scadenza del contratto, e un valido supporto per Angelino.