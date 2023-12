Bonucci vice Smalling, è quasi fatta: giocatore già in Italia, ma Roma ribolle

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Sarà, salvo sorprese dell’ultima ora, l’ex juventino Leonardo Bonucci il primo rinforzo della Roma per il mercato di gennaio.

Il calciatore, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (E. Trotta) è già in Italia: il centrale 36enne ha fatto tappa a Viterbo, sua città natale, per ritrovarsi con i familiari più stretti a Planoscarano, quartiere medievale dove è cresciuto. In attesa di mettere nero su bianco il suo passaggio alla Roma.

L’affare è ormai avviatissimo, aggiunge La Repubblica, ma ci sono ancora delle questioni da sistemare con il club giallorosso: va trovata la quadra sullo stipendio e sulla durata del contratto, che dovrebbe essere di sei mesi con opzione per un altro anno.

Bonucci ha avuto l’ok di Mourinho, costretto a fare i conti con la realtà dei fatti: la Roma non può permettersi Solet o Theate, i preferiti di tecnico e gm, per via dei paletti rigidi della Uefa. L’unico calciatore prendibile è Bonucci, che l’Union Berlino è disposto a liberare a zero rescindendo il suo contratto.

L’ex difensore di Juventus e Milan arriverà a Trigoria per prendere il posto lasciato vuoto da Smalling al centro della retroguardia giallorossa, in attesa che l’inglese possa recuperare dal suo infortunio (non ci sarà rescissione con la Roma, che aspetterà l’ex United). La grande incognita sarà come reagirà la piazza giallorossa, che in queste ore ha manifestato sui social tutto il suo disappunto per la scelta di Bonucci. Una bocciatura morale prima ancora che tecnica.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica