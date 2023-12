AS ROMA NEWS – La Roma torna a vincere un big match. Non poteva esserci regalo di Natale migliore per il popolo giallorosso, anche ieri trascinante e decisivo nella serata magica dell’Olimpico che riconsegna la squadra alle posizioni più alte della classifica.

Perchè se la zona Champions non è ancora stara riacciuffata, resta ancora lì, a un tiro di schioppo. Ma a fare felici i romanisti non è tanto la classifica, che non è di certo da strapparsi i capelli, quanto la prestazione della Roma, finalmente all’altezza della situazione contro una diretta concorrente.

Niente timori riverenziali o squadra arroccata in difesa che pensa solo a non prenderle. La Roma vista contro il Napoli è aggressiva, e gioca la partita che deve fare, specie tra le proprie mura: attacca gli avversari mettendoci grinta, tenacia, ma anche sapienza e maturità.

La superiorità dei giallorossi, al contrario di quanto dirà Mazzarri a fine partita, è stata piuttosto evidente nell’arco dei 90 minuti e non solo in superiorità numerica. Nel primo tempo i ragazzi di Mourinho ci mettono gamba e applicazione, e creano un paio di palle gol nitide, ma la traversa e un grande Meret negano il meritato vantaggio alla Roma.

Nel secondo tempo il Napoli prova ad alzare il baricentro ma il palleggio è sterile, così come le conclusioni verso la porta di Rui Patricio, per lunghissimi tratti spettatore del match. Poi a metà ripresa l’episodio che sblocca il match: Politano viene espulso in maniera un po’ troppo severa da un Colombo disastroso. Mourinho opera i cambi che danno più qualità alla Roma. La mossa si dimostrerà vincente.

Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Pellegrini inventa una girata in area di rigore da attaccante consumato che sblocca il match. La reazione del Napoli non porta pericoli dalle parti di Rui Patricio, poi Osimhen, particolarmente nervoso, si becca il secondo giallo che lascia in nove i suoi. E lì la partita si chiude definitivamente.

Gli azzurri, lontani anni luce dalla formazione irresistibile dell’anno scorso, si consegnano ai contropiedi della Roma, che trova il gol partita solo all’ultimo secondo di recupero con Lukaku. L’Olimpico può scacciare la tensione per la temuta beffa finale. E’ la vittoria della squadra, ma anche di Mourinho, che qualcuno vedeva addirittura pericolante dopo il ko di Bologna. E che mette sotto l’albero di ogni buon tifoso romanista un regalo da godersi fino alla sfida contro la Juventus.

