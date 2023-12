Calciomercato Roma, spunta il difensore brasiliano Nino del Fluminense: è duello col Feyenoord

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua la ricerca della Roma di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrati, in vista della partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa.

Come riferisce l’Ansa in questi minuti, i giallorossi sarebbero interessati a Nino, difensore centrale del Fluminense: il 26enne ha una clausola rescissoria di 7 milioni e avrebbe già rifiutato lo Zenit, non volendo trasferirsi nel campionato russo.

Su di lui ora ci sarebbero proprio la Roma e il Feyenoord (prossime avversarie in Europa League), che vorrebbero acquistarlo dilazionando la clausola rescissoria. In Premier si registrerebbe invece l’interesse di Nottingham Forest, Fulham e Liverpool.

Fonte: ansa.it