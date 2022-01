Getafe, Borja Mayoral: “A Roma vivevo una situazione difficile”, Villar: “Aiuto la squadra a essere dominante, ma ho buone skill difensive”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Getafe ha presentato il centrocampista Villar e l’attaccante Borja Mayoral, arrivati ieri dalla Roma. Entrambi, ai margini del progetto tecnico di Mourinho, sono rientrati in Spagna per rilanciarsi. Ecco uno stralcio delle loro dichiarazioni:

Borja Mayoral: “Siamo due giocatori che vogliono competere e penso che qui troveremo la stabilità che cercavamo. La mia situazione a Roma era un po’ difficile, penso che con il lavoro posso giocare i minuti che cerco”.

Gonzalo Villar: “Sia Ángel Martín che il Presidente ci hanno dato molta fiducia. Quique ci ha accolto bene, siamo pronti a metterci ai suoi ordini. Sono un giocatore che aiuta la squadra a essere più dominante ma ho anche buone skill difensive”.

Borja Mayoral ha poi salutato i tifosi giallorossi con un post su Instagram: “Roma! È stato un vero piacere stare qui, vivere qui e giocare con questa maglia. Grazie per questo anno e mezzo pieno di emozioni…Mi dispiace aver segnato tanti gol la scorsa stagione e non aver potuto vivere quelle emozioni con tutti voi presenti allo stadio, perché la parte migliore di questo club siete proprio voi.

Gli ultimi mesi, come potete ben immaginare, non sono stati facili per me, ma rimango con tutto il bello e il buono che ho vissuto. In questo anno e mezzo ho imparato tanto e sono cresciuto in un campionato come la Serie A. Ad essere sincero non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere stato all’altezza di questo grande club. Ciao Roma, ciao Romanisti“.