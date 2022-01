“ON AIR!” – ROSSI: “Sergio Oliveira rischia di essere il miglior acquisto dell’anno”, FOCOLARI: “Nemmeno con Kamara faresti il salto di qualità”, JACOBELLI: “Assoluta sintonia tra Mou e Friedkin”, CATALANI: “Ma ora l’allenatore deve diventare il valore aggiunto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Per come percepisco io questo giocatore, secondo me Sergio Oliveira rischia di essere il miglior acquisto di questa stagione per le caratteristiche che ha. Può essere la tessera giusta per la Roma che ha in testa Mourinho: è uno abituato a farsi sentire, a fare gioco, a giocare partite di una certa tensione. E’ abituato a vincere, ha giocato in una squadra superiore, purtroppo, come blasone alla Roma… Un giocatore del genere ci sarebbe servito a inizio anno, e non mi aspetto che l’effetto Sergio Oliveira possa essere preponderante in questa stagione, che per quanto riguarda il campionato non ha moltissimo da dire, a meno di miracoli. Resto speranzoso per le coppe, perchè la Roma se azzecca la partita giusta può fare risultato contro chiunque, e se è fortunata l’azzecca proprio nella partita a eliminazione diretta…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La Roma che vedremo contro il Cagliari sarà la squadra più diversa da quella della scorsa stagione: Rui Patricio, Vina, Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Abraham…il 40-50% della squadra potrebbe essere diversa e questa è cosa che va in una certa direzione… Mourinho aveva detto che la rosa andava formata nel corso dei mercati, ed è quello che sta succedendo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Scrivere che Mourinho conosce i calciatori grazie al grande lavoro di Pinto è una cavolata enorme. Nel mondo del calcio i due hanno destini perlomeno differenti. Ma chi dei due deve spiegare all’altro quali giocatori prendere?… Sembra che Kamara possa venire anche adesso. Perciò se fosse, la campagna acquisti di gennaio sarebbe buona, questo bisogna dirlo. Sarebbe migliore sicuramente di quella estiva: avremmo Oliveira, Kamara e Cristante o Veretout a centrocampo, e una quadrata gliel’hai data. Se arrivasse subito Kamara, significa che l’effetto Mourinho sul mercato c’è stato, e noi avremmo fatto bene a sostenerlo al di là dei risultati disastrosi perchè significa che la Roma sta venendo rinforzata e lo sarà anche la prossima estate…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il fatto che Mourinho sia dovuto ripartire da un progetto totalmente diverso è frutto delle contingenze. Lui aveva due possibilità: aspettare il contratto da nababbo in Arabia, o al Celitc, o al Newcastle. Oppure rimettersi in gioco. E lui sceglie questa strada…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi sembra che Maitland-Niles abbia una grande considerazione di sé stesso, da quello che ha detto ieri in conferenza stampa, ora però bisogna vedere quello che dice il campo. Quello che ho visto contro la Juventus domenica scorsa lo ritengo promettente, ha fatto cose interessanti, e anche qualche errore ma perdonabile visto che qualche minuto prima stava ancora con la ventiquattrore sull’aeroplano…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma prima dell’Atalanta ha diverse partite accessibili, il problema è che la squadra è bipolare, non sai mai che fine fai. Tre gol in sette minuti è una cosa devastante, lo vedi solo nei campi parrocchiali, diciamoci la verità. Noi ormai ci siamo abituati a tutto, ma una cosa del genere in Serie A non si vede praticamente mai… Sergio Oliveira è il giocatore che serviva. Ma ora bisogna capire se le amnesie di Mancini, Ibanez, Cristante, passeranno. La scossa, questo cambiamento, glielo deve dare Mourinho. Altrimenti il suo valore aggiunto dov’è…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Maitland-Niles parla di obiettivo Champions. Ci sono sei partite alla portata della Roma. Oggi voglio essere ottimista: sono arrivati due nuovi acquisti, potrebbe arrivare magari un altro ritocchino, il rientro di Spinazzola, Abraham che segna…dai un po’ di ottimismo per il quarto posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho mi sembra al comando della situazione, e a Trigoria gli danno piena fiducia. Se hai la convinzione di prendere un calciatore che siano titolari anche per il futuro, fai bene a prenderli. Il problema è che a volte a gennaio ti capita di commettere valutazioni sbagliate, di puntare su giocatori che dopo due o tre mesi ti accorgi che non erano quelli giusti… Veretout? E’ un giocatore che quando ha fiato ti dà grande energia, altrimenti va in grande difficoltà. Avere un centrocampista in più in squadra può essere importante sotto questo aspetto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Nuovi innesti per la Roma a gennaio? Secondo me non va esclusa questa possibilità. La Roma è pronta a sfruttare le occasioni che possono capitare sul mercato, anche in base alle uscite. Il club si è tolto gli ingaggi di Villar e Mayoral, ora ci sta provando con Diawara. Ma convincerlo a lasciare Trigoria è un’impresa titanica…uno si può affezionare a Roma, e lui è molto legato a questa città. Preferisce evidentemente stare qui senza giocare che andare altrove a giocare. Io sarei sorpreso se arrivasse un altro centrocampista, però se hai l’occasione di prendere il grande prospetto tipo Kamara, allora il discorso potrebbe cambiare…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Se prendi uno come Mourinho, devi seguirlo in tutto, anche sulle scelte di mercato. Lui può aver depauperato il patrimonio tecnico di una parte della rosa, ma se prendi Mou lo devi seguire… Kamara non è da salto di qualità? A me piace tanto, quindi sono di parte…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mettere le toppe non è come comprarsi un vestito. Se togli Veretout e Cristante dal centrocampo della Roma e metti Kamara e Oliveira, non è che fai questo salto di qualità…pensateci un attimo. Io ho visto il Marsiglia, a me Kamara non mi è sembrato un grande giocatore. Per me Cristante e Veretout sono buoni, dove dovresti rinforzare la squadra è nel centrale di sinistra della difesa a tre, uno in attacco per aiutare Abraham e Zaniolo, che non sia Shomurodov. Ma a me non sembra che con Oliveira e Kamara fai un salto di qualità, al massimo migliori leggermente. Veretout l’anno scorso è stato uno dei migliori, è andato perfino in doppia cifra. Cristante ha fatto la finale degli Europei…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Il segnale di questo mercato è chiaro: Mourinho e Friedkin viaggiano in assoluta sintonia. Ed è un segnale importante. Mourinho voleva un terzino e un centrocampista, ed è stato accontentato. Ora vedremo cosa succederà per Kamara, la Roma potrebbe anche chiudere il suo acquisto. Mourinho è sempre saldamente in sella, e questi due acquisti lo dimostrano. Ora è importante che la squadra reagisca e imponga una sterzata al suo campionato…”

Redazione Giallorossi.net