CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 14 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:15 – L’Aston Villa vuole Robin Olsen (32), ora in prestito allo Sheffiled United. La Roma è disposta a dare l’ok all’operazione, ma vuole che venga fissato un obbligo di riscatto di 4-5 milioni per giugno. (ilromanista.eu)

Ore 11:00 – Affare fatto: Jacopo Surricchio (16), centrocampista del Teramo, passa alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 10:45 – In prospettiva piace molto Maxime Esteve (19) di proprietà del Montpellier. Già effettuato un sondaggio, ma la richiesta superiore ai dieci milioni di euro ha stoppato sul nascere anche un abbozzo di trattativa. (Il Romanista)

Ore 10:30 – Offerta del Newcastle per avere Smalling (32): offerti 12 milioni di euro, no di Pinto. Il difensore è intoccabile per Mourinho, specialmente a gennaio dove sarebbe molto difficile sostituirlo sul mercato. (Il Romanista)

Ore 9:35 – Conferme timide sull’arrivo di Tomas Esteves (19), giovane esterno del Porto: il suo approdo a Trigoria, favorito da Mendes, è probabile. Ma prima servono cessioni. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Due big della rosa giallorossa rischiano di essere sacrificati sul mercato estivo: si tratta di Jordan Veretout (28) e Nicolò Zaniolo (22), calciatori cjhe hanno parecchio mercato e permetterebbero al club di fare cassa. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – Non tramonta la pista Kamara (22) come ultimo colpo per il mercato di gennaio. Sfuma invece definitivamente l’ipotesi Ndombele (25): costi troppo alti e rapporto non eccelso con Mou. (Il Romanista)

Ore 8:30 – La Roma ha 4 nomi già segnati sul taccuino di Tiago Pinto per costruire la squadra in estate. Si tratta di Senesi (24) per la difesa, Xhaka (29) e Freuler (29) per il centrocampo, e Kostic (29) per l’attacco. (Il Messaggero / Leggo)

Seguono aggiornamenti…