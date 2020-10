Borja Mayoral di nuovo vicino alla Roma: da Madrid riaprono al trasferimento, l’attaccante spinge verso i giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Ore convulse in casa Roma, il mercato si sta accendendo proprio sul finale. Con Smalling a un passo, a Trigoria stanno cercando di trovare prima del gong del 5 ottobre anche il vice Dzeko da regalare a Fonseca. L’arrivo di un attaccante non è in discussione, ma ora i giallorossi devono accelerare per centrare l’obiettivo prefissato.

Borja Mayoral il più motivato a vestire giallorosso

Al momento, riferisce il sito Gazzetta.it, il preferito continua ad essere Borja Mayoral, 23 anni, centravanti spagnolo che ha segnato parecchio con l’under 21 spagnola. Al Real sembra essere chiuso, ieri ha giocato appena 5 minuti, e l’attaccante è tra tutti quelli trattati il più motivato a venire alla Roma. Sembra invece sfumata la pista Vlahovic, dato che la Fiorentina ha sparato alto chiudendo di fatto la porta ai giallorossi, mentre Jovic non è entusiasta dell’ipotesi capitolina, dato che qui rischierebbe di non giocare titolare vista la presenza di Dzeko.

Da Madrid riaprono la porta alla Roma

Il giocatore adesso deve prima rinnovare il suo contratto con il Real Madrid e poi potrà trasferirsi in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche da Madrid, riferisce in questi minuti Alessandro Austini di Tele Radio Stereo, oggi stanno riaprendo la porta al trasferimento di Borja Mayoral dopo la panchina di ieri del centravanti spagnolo. Seguiranno aggiornamenti.