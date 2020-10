CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 1 ottobre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:35 – La Sampdoria piomba su Federico Fazio (33), Ferrero sta cercando di regalare a Ranieri un rinforzo di esperienza per la difesa doriana. (Sportitalia)

Ore 11:00 – Zinedine Zidane ha parlato di Jovic (22) dopo la partita giocata ieri: “Luka è un giocatore di questa rosa, io sono l’allenatore e decido le formazioni. Non dico niente. Vedremo fino al 5 ottobre, non posso dirti niente su quello che succederà. Tutto può succedere. Ora Jovic è qui ed è quello che posso dirti. Ha giocato oggi e basta“.

Ore 10:30 – Restano in ballo Jovic (22) e Borja Mayoral (23), col secondo in vantaggio per i costi. Ieri lo spagnolo è stato mandato in panchina a discapito del serbo. La Roma attende. (Il Messaggero)

Ore 10:20 – Alla Roma è stato offerto di nuovo Antonio Rudiger (27), per i giallorossi potrebbe essere la carta di riserva nel caso di brutte sorprese nell’affare Smalling. L’ingaggio del tedesco però rappresenterebbe un ostacolo. (Sky Sport / Il Messaggero)

Ore 10:00 – Blitz di Guido Fienga a Manchester per chiudere l’affare Smalling (30). Tra oggi e domani la risposta dello United, si va verso la fumata bianca. (Il Messaggero / Leggo)

Ore 9:40 – Capitolo attaccante: la Fiorentina apre alla cessione di Vlahovic (20), l’agente Ramadani lo ha proposto a Friedkin. I viola chiedono 25 milioni, troppi per la Roma. (Il Messaggero)

