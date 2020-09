Borja Mayoral entra e il Real vince. La Roma accelera: si chiude in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA NEWS – I gol di Dzeko non possono bastare. La Roma va a caccia di un’altra bocca da fuoco per il suo attacco. L’identikit era stato tracciato nelle settimane scorse: serve un centravanti giovane, che rappresenti un’occasione sul mercato e che possa crescere e magari esplodere in giallorosso.

E l’occasione che si è presentata è quella di Borja Mayoral, 23 anni, centravanti di scuola Real che ieri è stato mandato in campo dal tecnico Zinedine Zidane nella vittoria esterna per 3 a 2 sul campo del Betis Siviglia. Una vittoria sofferta, conquistata grazie anche all’attaccante, subentrato al posto di Jovic nei 20 minuti finale del match.

Proprio Borja Mayoral ha costretto a un fallo di mano in area Marc Bartra, e ottiene il rigore (trasformato poi da Sergio Ramos) che vale i tre punti al Real Madrid. Intanto la Roma è vicina alla chiusura dell’affare, racconta Il Messaggero (S. Carina): i giallorossi lo acquisteranno con la formula del prestito oneroso (intorno ai 2 milioni) con diritto di riscatto: la valutazione complessiva dell’attaccante è di 13 milioni ai quali andrà scalato l’importo del prestito.

